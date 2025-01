Raccolta rifiuti: ecuosacchi poco resistenti

Ecuosacco: a poche settimane dalla sua introduzione sono iniziate le segnalazioni di criticità da parte dei residenti, raccolte dal gruppo consiliare Mediglia Rinasce, che ha proposto delle modifiche al regolamento sull’utilizzo del servizio con l’intento di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e di migliorare la gestione dei rifiuti nel Comune. La proposta mira a un sistema più flessibile, equo e sostenibile, senza compromettere l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale.

Tra le principali problematiche emerse spiccano la gestione dei rifiuti in situazioni straordinarie, l’insufficiente resistenza dei sacchetti nella fase di apertura e la difficoltà di gestire i sacchi in dotazione per la plastica in abitazioni con spazi limitati. Il primo punto critico, riguardante la gestione dei volumi straordinari di rifiuti che si verificano in occasioni particolari come lavori edili in casa, svuotamenti di abitazioni a seguito di un decesso o traslochi, e la produzione di rifiuti indifferenziati da parte di chi possiede gatti - in particolare quelli registrati all’anagrafe felina - può essere risolto con la dotazione di sacchetti aggiuntivi, per i quali sarà sufficiente fornire la documentazione adeguata (come la Cila per i lavori edilizi o una dichiarazione per lo svuotamento di abitazioni).

Per quanto riguarda la fragilità dei sacchetti, viene suggerito un miglioramento del packaging con l’adozione di rotoli di Ecuosacco con un sistema di apertura migliorato, che riduca il rischio di strappi durante l’utilizzo e, in risposta alle difficoltà di chi vive in spazi ristretti, si chiede l’introduzione di sacchetti più piccoli per la plastica. "La nostra proposta - spiegano i rappresentanti del gruppo - vuole dare voce ai cittadini e favorire una gestione dei rifiuti che sia realmente al servizio della comunità, senza penalizzare nessuno. Ci auguriamo che il consiglio comunale accetti queste modifiche, aprendo un dibattito costruttivo che possa portare a un miglioramento del servizio". Valeria Giacomello