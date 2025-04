Raccolta di firme: "Non chiudete l’Epicentro"

"Riaprite il Centro giovanile", raccolta di firme contro la scelta del Comune di chiudere il polo di via Bertarini: "stanno smantellando le politiche per under 25". Già 443 le adesioni alla campagna nata dal basso. Anche la minoranza di Carugate si è schierata con le famiglie, dopo lo stop alle attività a fine febbraio. "Una scelta che ha sorpreso tutti – spiegano gli organizzatori –. La Giunta ha messo fine a una storia costruita in oltre vent’anni attraverso le storie di moltissimi ragazzi che hanno chiamato casa l’Epicentro. Per molte generazioni il servizio offerto è stato un’occasione importante di crescita, accompagnata da figure professionali in un luogo riconoscibile, che ha contribuito a rafforzare la loro identità". Gli spazi del Cag "avrebbero richiesto un’importante ristrutturazione, fra le ipotesi c’era anche quella di un ricollocamento. Di certo, la chiusura non è una soluzione accettabile". E per genitori e minoranza non è il solo problema. "Hanno cominciato con lo stop del Co-Vo, lo spazio compiti delle scuole medie, poi non hanno più fatto investimenti sul forum giovani, naufragato, e poi c’è stato il disinteresse per l’educativa di strada". Il Comune vorrebbe sostituire via Bertarini con un servizio diffuso. "Non ci sarà più un luogo riconoscibile come l’Epi, ma probabilmente qualcosa tra gli spazi aperti del nuovo parco del cimitero, all’Atrion e nel nuovo auditorium di via San Francesco. Una soluzione che non convince gli ex frequentatori del Centro".

Il nuovo corso scatterà a settembre "e in questi mesi c’è un altro vuoto": Da qui, l’iniziativa pubblica "per far sentire la nostra voce". L’obiettivo? "Spingere l’amministrazione a ingranare la retromarcia sul Cag". Senza, "la città non avrà più un luogo dedicato ai ventenni". Già ora "la fascia 11-14 è scoperta". "Le politiche giovanili dovrebbero essere in cima all’agenda politica di un’Amministrazione e non ai margini come succede da anni – dicono dall’opposizione Pd, Carugate in movimento, Carugate attiva –. Più volte in consiglio comunale abbiamo sollecitato a investire più risorse in questa direzione, ma senza alcun riscontro". "Avremmo preferito non interrompere le attività, ma a breve riprenderà tutto, e rinnovato", garantisce il sindaco Luca Maggioni.

Bar.Cal.