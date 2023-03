"Questioni personali" De Marchis si dimette subentra Beretta

"Questioni personali", il capogruppo di Vaprio in Movimento Francesco De Marchis rassegna le dimissioni e cede il testimone dell’opposizione, al primo dei non eletti nella lista di centrosinistra che nel 2019 ha perso la guida del Comune, è l’ex sindaco Andrea Beretta. A lui l’onere "di proseguire la battaglia per arginare la deriva cementizia e la contrazione del sociale - dice l’ormai ex consigliere - mi sono trasferito nella bergamasca non potrei più seguire questi problemi con la necessaria presenza. Sono stati anni di soddisfazioni ma anche di amarezze: Vaprio ha intrapreso percorsi amministrativi lontani dalla mia visione e da quella della lista. Con il prezioso aiuto dei miei compagni di viaggio, ho tentato di dare un contributo per invertire la rotta anche sui minori investimenti per i giovani - fatte salve le strutture sportive - e sul ripiegarsi su se stessa dell’amministrazione. Spero che chi mi succederà riesca a perseguire con maggior successo questa linea, fino alla vittoria alle prossime elezioni amministrative". Bar.Cal.