Quarto binario, assegnati i lavori: "Il Comitato pendolari ringrazia"

Plaude la notizia e spiega, "la realizzazione di due nuovi binari tra Rho e Parabiago permetteranno di migliorare notevolmente il servizio ferroviario verso Milano". È questa l’opinione del Comitato pendolari Gallarate Milano all’indomani dell’aggiudicazione al raggruppamento di imprese composto da Impresa Luigi Notari, Costruzioni Linee Ferroviarie, Sifel, D’Adiutorio Costruzioni, Quadrio Gaetano Costruzioni, Costruzioni Edili Baraldini Quirino, dei lavori per il quadruplicamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Un appalto dal valore di oltre 259 milioni di euro, finanziato anche con fondi Pnrr, che prevede la realizzazione del quarto binario nella tratta Rho-Parabiago per una lunghezza di circa 9 km e la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Malpensa attraverso una "bretella" (Raccordo Y) tra la linea Rfi e la linea Ferrovie Nord Milano, all’altezza della stazione di Busto Arsizio. Un progetto contestato dal territorio che piace ai pendolari della tratta ferroviaria che quotidianamente sono alle prese con ritardi, cancellazioni, treni corti, carrozze affollate. "Dopo alcuni decenni di discussioni e un iter più volte corretto per cercare il miglior compromesso tra efficientamento della rete ferroviaria e impatto a livello di strutture esistenti, il nostro Comitato ringrazia chi si è speso sia a livello locale che nazionale, per dare l’avvio a quest’opera - spiega in un comunicato -. Siamo consci che si tratta di un’opera complessa e che le attività andranno avanti per diversi anni. Come comitato lavoreremo perché i fari siano sempre ben accesi sull’avanzamento dei lavori perché da questo potenziamento passa la qualità della vita di tanti pendolari di oggi e domani". L’auspicio del Comitato è che l’avvio dei lavori del primo lotto sia solo il primo passo per la realizzazione di un’opera importante, "ricordiamo che c’è anche il secondo lotto tra Parabiago e Gallarate, tassello altrettanto strategico". Ro.Ramp.