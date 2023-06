Quartiere San Pietro del futuro Mensa, ciclabili e aree verdi: i progetti presentati ai cittadini

di Roberta Rampini

Un nuovo refettorio nella scuola primaria Federici, il progetto spugna che prevede la realizzazione di aree drenanti in undici parcheggi e in particolare in via Monte Nevoso. Il Biciplan e il raccordo ciclabile su via Ospiate con la possibilità di creare nuove aree di forestazione tra le vie Mazzo, via Pellegrini e Pace. Sono i progetti che saranno realizzati nel quartiere San Pietro di Rho con i soldi del Pnrr, illustrati ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica. Innovativo e funzionale il progetto del nuovo refettorio, uno spazio polifunzionale che potrà essere usato anche nei mesi estivi. "La pandemia da Covid ci ha costretto ad una riorganizzazione degli spazi nella scuola Federici - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Emiliana Brognoli (nella foto) -. Quando nel dicembre 2021 il Pnrr ha concesso di progettare un nuovo refettorio, abbiamo imboccato questa strada: sarà uno dei mille refettori che nasceranno in Italia con un totale di 960 milioni di euro.

Oggi circa 350 ragazzi usano la mensa su tre turni, puntiamo a 212 posti a sedere con al massimo due turni. Nostro obiettivo è che questo spazio possa diventare un luogo disponibile per la città, questo grazie ad un accesso a sé stante dalla scuola". La realizzazione della nuova mensa consentirà di aumentare il numero di laboratori e di aule per la didattica. Il costo complessivo è di 823mila euro, il collaudo è previsto entro il 30 giugno 2026. Scuola, ma non solo. Anche il quartiere San Pietro sarà coinvolto nel "progetto Spugna" di Città Metropolitana, l’area interessata è quella di via Monte Nevoso. "Saranno create aree di sfogo per l’acqua, sarà dimezzata la superficie asfaltata con la creazione di un’area verde per mitigare il calore", spiega l’assessore all’Ambiente, Valentina Giro. Infine il quartiere sarà interessato dai lavori per la realizzazione del Biciplan "Cambio" di Città Metropolitana che prevede un piano di superciclabili che collegano i vari Comuni al centro di Milano con linee radiali e circolari, che sarà finanziato con i soldi del Pnrr.