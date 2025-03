Quaresima ambrosiana 2025, iniziative e celebrazioni con l’arcivescovo Delpini

Milano, 6 marzo 2025 – Ultimi giorni per festeggiare il Carnevale Ambrosiano. Il 9 marzo alle 17.30 l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo la Messa nella prima Domenica di Quaresima, a cui seguirà il Rito dell'Imposizione delle ceneri.

Nello stesso giorno prenderà il via anche il consueto ciclo di meditazioni proposte in Avvento e in Quaresima dall'Arcivescovo su web, tv e radio. Titolo della nuova serie sarà: "Kyrie! Misericordia e preghiera", poiché in questo anno giubilare verranno messe a tema le 14 opere di misericordia della tradizione cristiana (sette corporali e sette spirituali). A fare da sfondo alla meditazione di monsignor Delpini saranno di volta in volta opere d'arte che richiamano simbolicamente i temi da lui affrontati.

Le meditazioni quotidiane, che proseguiranno fino al mercoledì della Settimana Santa, saranno disponibili a partire dalle 7 del mattino sul portale diocesano, sul canale YouTube e sui profili social di ChiesadiMilano, rimanendo ovviamente accessibili anche in seguito; su Telenova (canale 18) alle 19.38 e su TeleVallassina (canale 114) alle 21.05, con ulteriori repliche durante la giornata; su Radio Marconi subito dopo il notiziario diocesano delle 20 e su Radio Mater alle 20.35; infine, in formato podcast sulle principali piattaforme.

Tra le altre celebrazioni quaresimali, martedì 11 marzo, alle 10, l'Arcivescovo presiederà in Duomo un momento penitenziale per il clero. Rivolta a sacerdoti e diaconi, questa celebrazione offrirà spunti per l'esame di coscienza e orientamenti per un proposito comune dopo le confessioni individuali. Infine, durante la Quaresima l'Arcivescovo presiederà in tutte e sette le Zone pastorali della Diocesi la Via Crucis per vivere insieme ai fedeli un momento di preghiera e riflessione sulla passione e morte di Gesù.

Di seguito il programma completo con le date e le località delle celebrazioni: