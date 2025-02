Carnevale ambrosiano 2025, date ed eventi a Milano

Milano, 28 febbraio 2025 – L’interminabile gennaio è passato in fretta e febbraio è volato. Domani entriamo nel mese di marzo con giornate che si fanno via via più lunghe, perché il sole va a dormire sempre un po’ più tardi. La primavera inizia a farsi sentire? Di certo, nell’aria c’è il profumo delle frittelle, perché siamo entrati nel periodo di Carnevale. Se in molti lo stanno già festeggiando, Milano e la sua Diocesi aspettano con ansia il Carnevale Ambrosiano, che segue un calendario diverso rispetto a quello tradizionale, con le celebrazioni che continuano anche quando nel resto d’Italia tutto è già terminato.

La tradizione, secondo la leggenda, risale a Sant’Ambrogio, oggi patrono di Milano. Si racconta che, trovandosi in viaggio, il vescovo chiese alla popolazione di attendere il suo ritorno prima di dare inizio alla Quaresima, prolungando così il periodo di festa.

Rispetto al rito romano, quello ambrosiano presenta perciò qualche differenza: la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri, ma viene posticipata alla prima domenica successiva, quest’anno il 9 marzo. Questo spostamento è alla base del diverso ordine degli eventi del Carnevale Ambrosiano, che si prolungano fino al sabato successivo al Martedì Grasso, il Sabato Grasso, che cade l’8 marzo. Per questo motivo, a Milano e nelle altre località a rito ambrosiano, le scuole restano chiuse il 7 e l’8 marzo, mentre nei territori di rito romano la sospensione delle lezioni è prevista ad inizio settimana, il 3 e il 4 marzo.

Dal punto di vista liturgico, il rito ambrosiano si distingue dal rito romano per una progressiva differenziazione avvenuta nel corso dei secoli: Milano non sempre accettò le riforme introdotte da Roma, sviluppando un proprio cerimoniale di culto. In passato, però, la diocesi ambrosiana e il suo rito erano diffusi su un territorio molto più ampio di quello attuale, comprendendo il nord Italia, l’Austria, la Svizzera e l’Ungheria. Oggi questa diversa tradizione è praticata principalmente nell’attuale Diocesi di Milano (fatte alcune eccezioni), quindi a Milano città a Monza, Lecco, Como, Bergamo, Varese.

A Milano ci saranno sfilate in maschera e spettacoli in tutto il centro, con esibizioni di artisti di strada e animazione per tutte le età, ma anche eventi outdoor dedicati ai più piccoli nei principali parchi milanesi.

SFILATA IN ZONA PORTA ROMANA

Venerdì 7 marzo, il Municipio 4 di Milano organizza una sfilata in maschera: l'appuntamento è alle 14.45 con ritrovo presso la Biblioteca Calvairate di piazzale Martini 16. La sfilata di Carnevale si sviluppa lungo un percorso che tocca le vie del quartiere di Porta Romana e si conclude alle ore 15.30 circa con l'arrivo al Parco Formentano: qui sono poi in programma attività, giochi e laboratori organizzati da associazioni come Teatro della Zucca, Artemide, La Lory Costumi, La Conca delle Idee, Athos Careghi, Trottola Urbana.

IL MERCATO DEI SALTINBANCHI

Fino all’8 marzo va in scena la sesta edizione del festival ‘Le Mille e una piazza‘ e ‘Il Mercato dei Saltimbanchi’ organizzato da Atelier Teatro. L'evento che celebra il teatro popolare con spettacoli gratuiti si tiene in diversi quartieri di Milano, tra performance e laboratori dedicati anche ai bambini. Le piazze e i giardini ospiteranno rappresentazioni ispirate a grandi classici della letteratura e della storia, culminando il giorno clou, sabato 8 marzo, in Piazza Mercanti con L’Arena di Cyrano, competizione tra compagnie teatrali per il premio ‘Le mille e una piazza’.

MILANO CLOWN FESTIVAL

Dal 5 all’8 marzo il Milano Clown Festival animerà strade e piazze con oltre 150 eventi tra spettacoli di circo e teatro di strada. Tutti gli eventi non richiedono prenotazione e sono a ingresso gratuito.

CIRCOTEATRO GEROLAMO

Fino a sabato 8 marzo (ore 20, tranne domenica ore 16; lunedì e martedì riposo), per il terzo anno consecutivo, il Teatro Gerolamo di Milano torna come per magia a trasformarsi in un fascinoso circo dell’Ottocento in occasione del Carnevale Ambrosiano 2025. L'appuntamento è con lo spettacolo Circoteatro Gerolamo 2025, ideato dallo scrittore e giornalista Roberto Bianchin e messo in scena dal figlio d’arte Paride Orfei, figlio di Nando e nipote di Liana e Rinaldo, discendente dalla celebre dinastia del circo italiano e direttore della scuola di arti circensi Pregiata Compagnia Circo dei Sogni. Con un tocco di bacchetta magica le eleganti poltroncine di velluto verde della platea del Teatro Gerolamo scompaiono come per incanto per lasciare il posto a una luccicante pista stellata in un affascinante ritorno alle origini: un cast di artisti internazionali presenta uno spettacolo tutto nuovo, ideato appositamente per la storica sala milanese (1868).

IL BALLO DELLA LUNA

Per l'8 marzo, il Museo Bagatti Valsecchi ha organizzato un ballo in costume a tema Rinascimento. L’evento, organizzato in collaborazione con Chincarini Eventi, offre un viaggio nel tempo alla scoperta dei fasti della Milano Sforzesca e rinascimentale, rievocando le figure di Ludovico il Moro, Beatrice d’Este, Leonardo da Vinci e Donato Bramante. Gli ospiti sono invitati a indossare abiti d’epoca e a immergersi nell’atmosfera festosa di corte, tra spettacoli di giullari e saltimbanchi, danze e intrattenimenti d’ispirazione storica. L'evento, chiamato ‘il Ballo della Luna’, è un evento benefico al quale si può prendere parte versando una quota di iscrizione che sarà devoluta alla raccolta fondi Illumina il Museo.

MILANO IN COMMEDIA

Fino all’8 marzo ritorna in città il festival diffuso dedicato alla Commedia dell’Arte giunto alla sua terza edizione: con Milano in Commedia 2025 sono in programma spettacoli, laboratori e incontri per bambini e adulti portati in scena e organizzati dalla Compagnia Carnevale e dalla Compagnia Equivoci. Il programma è diffuso nelle sedi ospitanti: il Padiglione di Baggio, il Teatrino M. Melato del Parco Trotter, l’Auditorium E. Baldoni, la Piazza Gramsci, e lo Spazio Teatro 89. Gli eventi sono ad ingresso libero oppure a prenotazione obbligatoria sul sito internet.

LUNA PARK MENEGHINO Non mancherà il tradizionale Luna Park di Parco Sempione, aperto fino al 16 marzo con oltre 60 attrazioni adatte a tutta la famiglia, oltre a vari stand con street food, snak e dolci e palloncini. Un Luna Park al quale si può andare sulle giostre ciascuno con il proprio costume di carnevale. Il parco è aperto nei giorni feriali dalle 14:30 alle 19:30, nei weekend e nei festivi dalle 10:30 alle 20.

IN BIBLIOTECA

Anche le biblioteche parteciperanno con letture animate e laboratori creativi, contribuendo a rendere il Carnevale milanese un’esperienza coinvolgente per tutte le età.

Biblioteca Sicilia : sabato 1 marzo alle 10:30 con ‘Il mistero della maschera’. Età dai 6 ai 10 anni. Per prenotare inviare mail a c.bibliosicilia@comune.milano.it

: sabato 1 marzo alle 10:30 con ‘Il mistero della maschera’. Età dai 6 ai 10 anni. Per prenotare inviare mail a c.bibliosicilia@comune.milano.it Biblioteca Sormani: giovedì 6 marzo alle 17 con ‘Carnevale in musica’. Età dai 5 ai 10 anni. Ingresso Libero

giovedì 6 marzo alle 17 con ‘Carnevale in musica’. Età dai 5 ai 10 anni. Ingresso Libero Biblioteca Sant’Ambrogio: venerdì 7 marzo alle 16 con ‘A Carnevale ogni gioco vale!’. Età dai 6 ai 12 anni. Consigliata la prenotazione.

venerdì 7 marzo alle 16 con ‘A Carnevale ogni gioco vale!’. Età dai 6 ai 12 anni. Consigliata la prenotazione. Biblioteca Chiesa Rossa: sabato 8 marzo alle 10 con ‘Trasform-arti. Parata di Carnevale’. Per tutte le età. Durata: 90 minuti. Ingresso Libero

sabato 8 marzo alle 10 con ‘Trasform-arti. Parata di Carnevale’. Per tutte le età. Durata: 90 minuti. Ingresso Libero Biblioteca Lambrate: sabato 8 marzo alle 10:30 -11:00 con ‘Le belle favole’. Età dai 4 ai 10 anni. Durata: 60 minuti. Prenotazione obbligatoria.

sabato 8 marzo alle 10:30 -11:00 con ‘Le belle favole’. Età dai 4 ai 10 anni. Durata: 60 minuti. Prenotazione obbligatoria. Biblioteca Cassina Anna: sabato 8 marzo alle 15 con ‘Carnevale a Cassina Anna’. Per tutte le età. Ingresso libero

AL MUSEO Eventi di Carnevale anche nei musei di Milano con tante attività divertenti, interattive e didattiche dedicate a grandi e piccini.