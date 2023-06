Quarantenne soccorsa con volto insanguinato: indagano i carabinieri

Si aggira per il centro con braccia e volto insanguinati, soccorsa e trasportata in ospedale una quarantenne. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sarebbero stati alcuni residenti a segnalare l’altro pomeriggio alle forze dell’ordine la presenza della donna in vicolo Corridoni, nel centro cittadino, con vistosi segni di ferite, soprattutto al volto. Ai militari la donna, trasportata in ospedale e medicata dai sanitari, avrebbe riferito di una caduta in casa. Gli inquirenti sono impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non ancora denunciato anche un secondo episodio violento, verificatosi l’altra sera appena fuori dal mezzanino della stazione del metrò a Villa Pompea. È stato soccorso un cittadino di origine straniera, avrebbe riferito ai carabinieri di essere stato malmenato da un connazionale. M.A.