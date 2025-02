Quarantaquattro libri antichi ritrovati in Sicilia: erano stati rubati ai Carmelitani Scalzi di Milano

Quarantaquattro libri antichi, rubati dalla Biblioteca provinciale dell’Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi di via Canova, a Milano, sono stati recuperati in Sicilia dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e sono pronti a tornare a casa. "Il recupero di questi preziosi volumi è una vittoria per la tutela del patrimonio culturale, per la città di Milano e per la Lombardia – il commento dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso –. Questi libri non sono solo testimonianze della nostra storia letteraria e religiosa, rappresentano il valore inestimabile delle biblioteche, custodi della conoscenza".