Quantum Bebè, nasce la start up che aiuta i neogenitori

Quantum Bebè

Milano, 22 marzo 2023 – Debutta Quantum Bebè, la nuova piattaforma per aiutare i neogenitori nell’affrontare al meglio la nascita di un figlio. Fortemente voluta da Simona Rustici, puericultrice e imprenditrice milanese, è durante i mesi più bui della pandemia che Quantum Bebè inizia a prendere forma come idea.

“La difficoltà improvvisa di portare aiuto dove serviva in pieno lockdown mi ha illuminato”, commenta Rustici, puericultrice dal 2008 che ha lavorato molti anni privatamente con famiglie in Svizzera e in Italia. “Avendo moltissimo tempo a disposizione – continua - ho ripreso in mano gli studi e i testi su cui mi ero formata e aggiornata e li ho rielaborati con le esperienze mutuate sul campo negli anni di contatto con le famiglie. È stata una folgorazione: ho capito di volere consentire al più ampio numero di genitori di avere sempre a disposizione gli strumenti necessari per vivere al meglio la loro nuova genitorialità. Corsi chiari, spazi di confronto, possibilità di essere seguiti in presenza, a distanza e on demand”

Quantum Bebè rappresenta un percorso facile e insieme articolato per la fascia 0-1 anno: i 12 mesi più delicati della vita di un neonato e più intensi per le neomamme e i neopapà. Un progetto in fieri, che propone una serie di corsi (da quello preparto a quello dedicato a mamma e bebé sereni), ma anche incontri on line settimanali in diretta, come il Salotto famiglia serena, in cui affrontare dal vivo le difficoltà e i cambiamenti in modo interattivo e teso al confronto. Ma anche con la possibilità di prenotare incontri dedicati per consulenze personalizzate.

“Crescere ed educare un bambino – spiega Rustici – implica necessariamente ripercorrere anche le proprie tappe evolutive perché il nascituro diventa lo specchio in cui rivediamo il piccolo che a nostra volta siamo stati: un’esperienza estremamente importante, oltre che impegnativa che implica anche il mettersi in discussione. Esorta a portare ordine nel proprio passato costellato da credenze, convinzioni, abitudini, comportamenti ereditati dai genitori, dalla scuola, dagli amici e dalla società. Quantum bebè non è solo uno strumento pratico per imparare a gestire questi flussi: è, anche e soprattutto, il percorso auspicato per consentire ad ogni madre e ad ogni padre di entrare in se stessi e portare equilibrio, ordine ed armonia al loro bambino interiore

Puericultrice e assistente all’infanzia, formatasi con corsi in psicologia e di crescita personale, la fondatrice di Quantum Bebè ha elaborato un sistema pratico e semplice per gestire anche quei momenti impegnativi che attendono ogni neo genitore: il sito insegna non solo a fare, ma ad osservare, sottolineando l’opportunità di vivere sempre più intenzionalmente il momento presente per poter essere pronti e attenti a soddisfare al massimo delle proprie potenzialità, le esigenze del bambino senza dimenticare se stessi, portando un nuovo approccio alla genitorialità.



L’intento profondo che sottende Quantum Bebè è l’immagine di una famiglia rappresentata da un albero: le sue radici forti e vigorose che sono mamma e papà possono, attraverso il passaggio del nutrimento nel tronco, generare foglie e frutti in quei rami che rappresentano i figli. Sono proprio quelle radici che stabilizzano e danno forza ai rami. E sono proprio le radici, espanse e solide che permettono al bambino di camminare nella Vita mostrando la propria unicità - nella sua “perfetta imperfezione”.

I pacchetti