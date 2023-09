Pusher cercano di disfarsi della droga: arrestati

Proseguono i controlli anti-spaccio sul territorio comunale e due pusher finiscono nella rete della polizia locale. Durante un controllo nel centro di Rozzano gli agenti hanno individuato e arrestato due "soci in affari", un uomo di 30 anni e una donna di 50, che alla vista delle divise hanno cercato di disfarsi della droga che avevano con sé, gettandola in un cespuglio. Un éscamotage che non è bastato ad evitare le manette.

Lo stupefacente è stato recuperato e messo sotto sequestro: si tratta di 22 dosi di cocaina e 24 di hascisc, oltre a un panetto di quest’ultima sostanza, per un totale di circa un etto di "roba".

Sottoposti a perquisizione personale, i due pusher sono stati inoltre trovati in possesso di 180 euro in banconote di piccolo taglio e alcuni oggetti di provenienza furtiva, tra i quali un cellulare. I due arresti si collocano in un più ampio insieme di verifiche e pattugliamenti che la polizia locale di Rozzano sta conducendo - anche con l’ausilio del cane anti-droga Mitrix - per cercare di prevenire e arginare la compravendita di stupefacenti. I controlli sono destinati a proseguire, nei vari quartieri della città.

Già nei giorni scorsi i ghisa avevano individuato e sequestrato 40 dosi di cocaina, nascoste in una siepe a bordo strada, in una via del centro cittadino.

A.Z.