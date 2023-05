"Puntiamo su telecamere e videosorveglianza"

1) Mi ricandido perché ho a cuore Bresso e in questi 5 anni ho avviato molti progetti, alcuni conclusi altri in corso. Non mi pare corretto lasciare ad altri la prosecuzione con il rischio, reale, che chi arriva li possa bloccare.

2) Per la sicurezza proseguiremo a investire nella polizia locale, in telecamere e videosorveglianza, a collaborare con le forze dell’ordine per un controllo più incisivo sulla città. Il piano delle opere pubbliche ereditato era senza progetti, senza finanziamenti, di soli 4 milioni di euro. Ora lasciamo un piano che supera i 50 milioni di euro, con progetti, coperture finanziarie e tempistiche definite. La città sostenibile vuol dire realizzare il teleriscaldamento, la comunità energetica rinnovabile e l’invarianza idraulica, piantumare alberi, efficientare gli edifici pubblici riducendo i consumi. Il futuro con al centro la persona: sostegno alle famiglie e ai caregiver.

3) Il progetto della metrotranvia ha più di 20 anni, è obsoleto, non risponde ai bisogni di mobilità dei nostri cittadini. L’ultima valutazione costibenefici è del 2009. Faremo valere le preoccupazioni di cittadini, imprese, commercianti e artigiani. Chiederemo lo sbinamento della metropolitana Lilla, unica soluzione adeguata al territorio produttivo di Bresso. L’Area B è la risposta sbagliata a un’emergenza ambientale che non è stata risolta. Milano ha fatto cassa con l’Area B, impedendo ai bressesi di raggiungerla per lavoro e per curarsi.

4) Nella Bresso di oggi abbiamo realizzato la Casa di comunità, attesa da 20 anni, che siamo riusciti a concretizzare con impegno, passione e la collaborazione di altre Istituzioni. Proseguiamo a volere Bresso sempre più attenta e solidale, sicura, bella, culturale, sportiva e produttiva. Il cambiamento si realizza con il contributo di tutti.

5) Vorrei una città che guarda lontano, con un master universitario, con un palazzetto inclusivo, con servizi sanitari e socio sanitari vicini, una città bella, sicura ed accogliente per ogni generazione.

6) Con nuovi fondi in arrivo, approvare progetti già pronti per la manutenzione delle case comunali e rispondere al bisogno abitativo di tante famiglie.Giu.Na.