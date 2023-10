Pulizia straordinaria al cimitero di Corsico: progetto contro gli uccelli

Proseguono gli interventi per rendere più pulite alcune parti del cimitero di via Rimembranze prese di mira da piccioni e altri uccelli che le rendono piene di guano. I lavori al cimitero sono iniziati già dal 2020 con la sistemazioni delle infiltrazioni di acqua nei corridoi interrati del lotto 3, con nuove luci votive a led e, infine, con il cinerario. Un problema, però, nonostante sia stato affrontato con diversi mezzi e strumenti, presenta ancora delle difficoltà. La presenza dei volatili crea infatti sporcizia in alcune parti del cimitero: il guano non solo è sgradevole, ma può corrodere le parti murarie. Il Comune ha già speso 30mila euro. Un costo elevato, dovuto allo smaltimento del guano come rifiuto speciale. Dopo aver provato anche con il falco, ora i tecnici sono orientati al posizionamento di dissuasori con sensori a ultrasuoni.