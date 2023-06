Pulizia di parchi e spazi pubblici Associazioni sportive in campo

Con "progetto green"le associazioni sportive scendono in campo per la tutela dell’ambiente. L’iniziativa - nata da un’idea del Basket Rozzano, approvata dal Comune e sposata anche da altre realtà sportive del territorio - prevede che ogni associazione offra una quota del proprio tempo per contribuire alla pulizia di parchi e spazi pubblici. In che modo? In base ai risultati ottenuti durante il campionato e nelle gare della stagione 202223. Ogni tiro libero a basket, ad esempio, vale 4 minuti da dedicare all’ambiente, ogni set vinto a pallavolo vale 10 minuti, ogni punto in classifica per il calcio equivale a 15 minuti. Per quanto riguarda il pugilato, ogni round disputato nelle gare ufficiali vale 5 minuti; per il tennis ogni iscrizione ai tornei corrisponde a 1 minuto, mentre per la ginnastica artistica ogni gara conta 15 minuti. Il karate mette a disposizione 2 minuti per ogni podio ottenuto, mentre il rugby dedicherà 2 minuti per ogni giocatore che ha partecipato ad un concentramento. Così ogni realtà sportiva potrà dare il proprio contributo per migliorare l’estetica e la vivibilità degli spazi comuni, spingendo i cittadini, attraverso il buon esempio, ad adottare comportamenti rispettosi.

"Si tratta di un’iniziativa molto valida che rafforza la coscienza ecologica e trasmette un nuovo senso di responsabilità ai giovani - spiega il sindaco Gianni Ferretti, che ha anche la delega allo Sport -. Condividiamo l’importanza di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente anche attraverso lo sport che, insieme alla scuola e alla famiglia, è un ottimo strumento per diffondere buone pratiche ed educare al senso civico". "La proposta è stata accolta molto bene dalle associazioni sportive - aggiunge Lucia Galeone, assessore al Verde e al decoro urbano - a testimonianza della buona volontà e della motivazione che ruotano attorno a un tema sempre più attuale, come la cura dell’ambiente e della città". Gli atleti delle associazioni saranno parte attiva in occasione delle giornate ecologiche promosse dal Comune, come "Puliamo Rozzano" e altre iniziative analoghe.Alessandra Zanardi