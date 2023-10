"Puliamo il mondo 2023: 155 sacchetti di rifiuti raccolti a Cormano"

Una vera e propria discarica a cielo aperto nei prati lungo le rampe degli svincoli della superstrada Milano-Meda a Ospitaletto: l’altro ieri mattina, per l’iniziativa Puliamo il mondo 2023, organizzata da Legambiente Cormano, oltre una sessantina di volontari delle associazioni cittadine hanno riempito 155 sacchi di plastica con bottiglie di plastica, materiali e masserizie edili, vetro e cartacce. Senza dimenticare i rifiuti più ingombranti, come grossi copertoni di automezzi, estintori, taniche di plastica e piccoli elettrodomestici. Ma non solo: addirittura tra la vegetazione sono stati ritrovati una bici elettrica senza una ruota, 3 targhe d’autovetture e 4 portafogli con documenti, che sono stati consegnati agli agenti della polizia locale di Cormano, presenti all’iniziativa: "Ringrazio i volontari delle associazioni e i politici dei diversi schieramenti politici cormanesi che hanno partecipato all’iniziativa - spiega Gianmario Ubbiali di Legambiente Cormano -. È incredibile quanti rifiuti siano stati abbandonati in questa parte della città lungo la Milano-Meda". L’evento Puliamo il mondo 2023 ha interessato anche il Parco dell’acqua di via Adda: qui, i bambini e i loro genitori hanno raccolto rifiuti riempendo 5 sacchi della spazzatura.

Giuseppe Nava