Pucci sbeffeggia i "rosiconi"

Nella “storia“ su Instagram si legge "San Rosicun patrono di tutti quelli che non stanno bene con se stessi". Il comico Andrea Pucci, al centro delle polemiche per l’assegnazione dell’Ambrogino d’oro, sui social ribatte alle critiche, in attesa della premiazione del 7 dicembre, mostra la pioggia meneghina e commenta: "Il clima della mia Milano che più mi piace. La mia vita è quotidianamente ricca di emozioni. Bestiale come gli rode il c... a tutti. Stasera sono a Zelig. Domani a Varese, sold out. Fino a settembre dell’anno prossimo i teatri sono tutti pieni. Per me c’è gente che non capisce un c... Buona giornata... dal vostro Pucci Sant’Ambrogio". M.Min.