Provinciale Valtidone: un incontro sul possibile potenziamento

La Città Metropolitana di Milano ha ospitato un incontro istituzionale con i Comuni del territorio per affrontare le crescenti criticità legate al traffico sulla Strada Provinciale della Valtidone. Alla riunione hanno preso parte la consigliera alle Infrastrutture, Daniela Caputo e i sindaci Davide Serranó di Locate di Triulzi, Loris Carmagnani di Carpiano; Francesca Iacontini commissaria del Comune di Opera e Pierluigi Costanzo sindaco di Pieve Emanuele.

Durante l’incontro i sindaci hanno rappresentato le criticità determinate dalla recente chiusura di un sottopasso comunale a Locate di Triulzi da parte di Italfer. Questa chiusura ha ulteriormente complicato la viabilità, rendendo il traffico insostenibile per i residenti e per i Comuni limitrofi. Nelle ore di punta, i tempi di percorrenza lungo le strade comunali risultano più che triplicati.

Il sindaco di Locate di Triulzi, Davide Serranó, ha evidenziato l’urgenza della situazione: "Sollecitiamo questo intervento e abbiamo, con l’intervento e i fondi di Scalo Milano, non solo finanziato parte del raddoppio, ma anche pagato uno studio preliminare per la tratta fino alla Strada Provinciale SP 40 Binasca. Non è possibile che la chiusura di una strada comunale, peraltro imposta da un intervento su una rete ferroviaria e quindi non gestibile dal Comune, porti a conseguenze così".

Mas.Sag.