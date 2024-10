Protezione civile. Paganelli al posto di Dotti: "L’impegno continua"

Dall’emergenza Covid all’impegno consolidato nelle scuole, dopo 10 anni cambio della guardia nella Protezione civile a Pioltello: l’assessore Claudio Dotti lascia la guida del gruppo, al suo posto arriva Michele Paganelli. Scelta imposta da una nuova norma che non permette la concomitanza delle cariche. "L’impegno continua - spiega Mimmo Paolini, comandante della polizia locale dal quale dipendono le tute gialle - fiero e onorato di questa mia ulteriore responsabilità rinnovo ai volontari i miei auguri di buon lavoro". A ratificare il passaggio di consegne, la sindaca Ivonne Cosciotti che ha stretto la mano al neo-presidente: "Il gruppo è sempre al fianco dei nostri cittadini che sanno bene di poter contare su persone di grande professionalità e soprattutto di cuore - ha detto durante la piccola cerimonia -. Sappiamo che nei momenti difficili ci sono sempre e sono in grado di mettere in sicurezza la nostra città. Un grazie corale a Claudio Dotti che resta nel direttivo mettendo a disposizione la sua lunga e consolidata esperienza". Nato nel 2009, il corpo oggi conta 27 membri, fra i qual molti giovani. Per il presidente che cede la guida emozione visibile. "Continuità", la parola d’ordine. Bar.Cal.