Protezione civile:. Monaca coordinatore

Il gruppo di Protezione civile ha un nuovo coordinatore: Davide Monaca, 44 anni, head hunter di professione, volontario dal 2017. È stato scelto nel corso dell’assemblea delle tute gialle e con lui è stato nominato Valerio Antonio, come vicecoordinatore. Il nuovo referente riceve il testimone da Luca Martinelli, alla guida del gruppo fin dalla sua fondazione 24 anni fa. "Ringrazio il gruppo per la fiducia e per l’impegno profuso quotidianamente sul territorio – ha commentato Monaca –. E ringrazio anche la cittadinanza, che da sempre con piccoli gesti di attenzione e di gratitudine ci spinge a fare meglio e ci dà la forza per portare avanti, come volontari, questo piccolo grande compito con entusiasmo, impegno e spirito di servizio".