Anno giudiziario a Milano, toghe in protesta contro la riforma della giustizia: sit-in fuori dal Tribunale “Quello che sta succedendo è molto dannoso per i cittadini e per l'organizzazione dello Stato. Credo sia necessario richiamare l'attenzione perché secondo me è molto grave”, ha detto l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo