Protesta al Golgi-Redaelli "Turni massacranti per infermieri e operatori"

"Condizioni di lavoro inaccettabili, serve subito un cambio di passo". Ieri, infermieri, operatori e ausiliari esternalizzati dalla Golgi-Redaelli - in tutto un’ottantina di persone - hanno manifestato ai cancelli della casa di riposo di Vimodrone "contro turni che arrivano anche a 15 ore - spiega Silvio Sanfilippo della Fp-Uil - problemi che abbiamo rappresentato in tanti tavoli senza ottenere una risposta". "Non è cambiato niente", aggiunge Francesco innocente dell’Usb, l’altra sigla al fianco degli operatori. "Il personale dipende dalla cooperativa ‘In cammino", ma la gestione non funziona come sa bene chiunque frequenti i reparti, ora tre ceduti all’esterno, ma nell’aria c’è un ampliamento di questa formula e noi vogliamo evitare il ripetersi di condizioni di lavoro sotto standard consoni - chiariscono i sindacalisti -. Asa o oss sono costretti ad allungare la permanenza in servizio, sono troppo pochi, ma ai piani alti fanno finta di nulla. Senza contare che spesso vengono cambiati i turni senza preavviso, oltre al danno, la beffa della mancanza di rispetto della professionalità altrui. Eppure senza quel che fanno loro, il servizio non andrebbe avanti".

A novembre la direzione dell’istituto aveva chiarito che si tratta "di un appalto genuino", così la legge definisce "una commessa interamente gestita da chi se la aggiudica" e toglie voce in capitolo al committente, ora precisa che "il contratto è in scadenza". Male sigle vogliono vedere fatti: "Queste persone dovrebbero essere alle dirette dipendenze dell’istituto e non più di terzi, come succede ormai da tempo. Solo così si eviterebbe il ripetersi di situazioni che costringono tutti a fare i salti mortali". Non solo. "Infermieri e ausiliari della coop sono arrivati al punto di comprarsi il materiale per lavorare, mancano i guanti. A loro va il plauso per il senso di umanità che mettono in quel che fanno ogni giorno. Pur di non venire meno al proprio dovere spendono soldi di tasca propria".

