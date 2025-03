Arrestata Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi: droga e prostitute ai clienti della Gintoneria dell’ex compagno

Milano – Avrebbero organizzato un giro di droga e prostitute all’interno della Gintoneria, famoso locale “vip” di Milano. È con queste accuse che la Guardia di finanza ha arrestato Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, Davide Lacerenza, suo ex compagno e titolare della Gintoneria, e il loro faccendiere Davide Ariganello. I tre sono indagati a vario titolo per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e si trovano attualmente agli arresti domiciliari.

Secondo gli inquirenti, nel locale sarebbero stati serviti dei “menu” in cui, oltre a bevante costose e piatti gourmet, era offerta ai clienti la possibilità di farsi servire droghe di vario tipo e di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort chiamate per l’occasione. Un giro che avrebbe fruttato notevoli guadagni illeciti, che venivano riciclati poi nella stessa Gintoneria. L’attività commerciale, sita in via Napo Torriani, non lontano dalla Stazione Centrale di Milano è stata sequestrata.

L’operazione del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza è stata coordinata dal pubblico ministero Francesca Crupi, titolare dell’inchiesta con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini. A disporre l’arresto è stata la giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio.

Chi è Stefania Nobile

Stefania Nobile, nata a Bologna il 16 novembre 1964, è figlia della celebre televenditrice Wanna Marchi. Fin da giovane, ha affiancato la madre nelle televendite, diventando un volto noto della televisione italiana negli anni Ottanta e Novanta. Insieme, hanno orchestrato una delle truffe più eclatanti della storia italiana, vendendo falsi amuleti, numeri “magici” per il lotto e sali miracolosi per scacciare il malocchio. Vicende per cui nel 2009 sono state condannate a 9 anni e 4 mesi di carcere in via definitiva per truffa aggravata dalla Corte di Cassazione

Madre e figlia avevano creato appositamente la società Ascié S.r.l, in associazione con il mago Mário Pacheco do Nascimento, un noto personaggio televisivo di quegli anni. In televisione, con un attività da “imbonitrici”, sfruttavano la paura e la fragilità delle persone per estorcere denaro, spingendole a continui pagamenti con la promessa di scongiurare sventure inesistenti. Dopo il carcere, Stefania Nobile ha tentato un ritorno mediatico, poi fallito.