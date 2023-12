Dall’ortomercato alla Ferrari, chi è Davide Lacerenza e come ha costruito la sua fortuna

Imprenditore, gestore di locali ora influncer. È difficile raccontare e definire Davide Lacerenza, il 58enne tornato alla cronaca per aver bloccato un rapinatore che voleva portargli via il Patek Philippe da 130mila euro, parlando soltanto del suo lavoro.

La sua storia inizia nel 1965, nel quartiere del Lorenteggio a Milano. Abbandona gli studi da giovane per guadagnarsi subito l'indipendenza economica dai suoi genitori. Così inizia a lavorare nei mercati, con un banchetto di frutta e verdura gestito insieme a cugini. E così la sua vita va avanti per 15 anni, con sveglie alle 3 del mattino per presentarsi nel mercato di riferimento. La notte lavora alla bisogna anche in alcuni strip club o come modello per arrotondare.

Ma Lacerenza ha l'ossessione per il successo, nonostante il lavoro e le umili origini non vuole dire addio al sogno nel cassetto di una vita: avere una Ferrari tutta sua. Ed è proprio grazie a questa "fame" che la sua carriera lavorativa svolta. Un giorno decide di cambiare vita: nel 2005, insieme a Stefania Nobile (sì, quella Stefania Nobile) che al tempo era la sua fidanzata e oggi è ancora sua socia, decide di rilevare un piccolo bar/trattoria in via Comune Antico, in Zona Greco a Milano. Nasce così "La Malmaison", la prima avventura nel mondo del food di Lacerenza.

L'esperienza del ristorante dura soltanto 4 anni, perché l'ex trattoria si trasforma presto nella "Gintoneria di Davide" (che oggi, con lo stesso nome, si è trasferita in Via Napo Torriani 15 a causa di un incendio scoppiato nel vecchio locale). Un percorso in cui gli ostacoli non sono mancati: il suo locale è stato chiuso diverse volte per droga (diversi video sono girati sul web) o risse.

Ed è proprio con questa nomea che Lacerenza riesce a svoltare: grazie alla comunicazione sui social, tra video di "sciabolate", “cavalle” (così lui chiama le donne) e serate al locale, diventa un personaggio notissimo sul web, tanto che oggi il suo profilo Instagram conta 222mila followers.

Un business, quello dei social, che già due anni fa, per stessa ammissione dell'interessato, gli fruttava una cifra vicina ai 20mila euro al mese solo grazie agli sponsor. Per non parlare dell'attività di bar-locale, che nel 2021 ha portato Lacerenza a guadagnare 3 milioni di euro. Un successo, quello della Gintoneria, che secondo il suo proprietario è dovuto anche alla svolta sullo Champagne. Lacerenza infatti si ritiene colui che ha "sdoganato" le bollicine in Italia che, a sua detta, prima della sua offerta erano bevute soltanto da pochissimi mentre oggi sono diffusissime anche tra i più giovani.

Oggi Lacerenza gira per le strade di Milano con una Ferrari 488 gtb rigorosamente rossa che sul fianco riporta gli estremi per trovarlo sui social.