Pronto soccorso: "Nessun taglio ci servono tutti"

"I pronto soccorso attualmente svolgono una funzione essenziale e non si può pensare di ridimensionarli, ma solo occuparsi di farli funzionare al meglio", dice l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, interpellato ieri sulla riforma dei pronto soccorso lombardi, 24 dei quali, come è emerso in una riunione tra tecnici del Welfare ed esponenti del centrodestra che governa in Regione ed è stato riferito da Repubblica, sarebbero fuori dai parametri minimi statali fissati ormai nove anni fa dal dm 70 per le strutture della rete di emergenza-urgenza. Parole che avevano molto agitato alcuni politici, consapevoli della presa che la presenza di una struttura territoriale, indipendentemente dalla sua funzionalità, può avere su un bacino elettorale, come dimostra la sollevazione bipartisan di consiglieri regionali e un assessore (Alessandro Fermi) comaschi quest’estate alla mera ipotesi, ventilata e poi ritirata da Bertolaso, di trasformazione del Ps di Menaggio. Gi. Bo.