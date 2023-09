Minacciano i medici e aggrediscono i poliziotti intervenuti: paura al pronto soccorso del Fatebenefratelli

Milano – Prima hanno inveito contro i medici. Poi se la sono presa con gli agenti intervenuti, colpendoli con calci e pugni. I due aggressori sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L'episodio è avvenuto al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Alle 6.10 di sabato, il personale sanitario della struttura ospedaliera ha allertato il 112, segnalando la presenza di due persone moleste che stavano prendendo a male parole medici e infermieri, perché, pur non avendone diritto, pretendevano di essere visitati prima degli altri pazienti in attesa al triage. La centrale operativa della Questura ha inviato in ospedale gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, che sono stati aggrediti dai due uomini, un trentaduenne e un trentaseienne. Bloccati non senza fatica, sono stati ammanettati. I due agenti sono stati medicati e dimessi con sette giorni di prognosi per le contusioni riportate.

Il tema delle aggressioni in corsia era tornato di strettissima attualità poco meno di due mesi fa, il 19 luglio, quando il figlio di una paziente ricoverata al Policlinico aveva buttato a terra un medico e gli aveva schiacciato una gamba con il piede, provocandogli la frattura scomposta del femore.