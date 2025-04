Pronta la vasca di laminazione del Trobbia da 6 milioni

Rush finale in cantiere e lavori ormai finiti, a quasi un anno dalla devastante alluvione del 15 maggio 2024 per la nuova vasca di laminazione del Trobbia a Gessate si avvicina il momento del vernissage.

Il taglio del nastro ufficiale, in un primo momento ipotizzato per questo mese, dovrebbe essere fissato nei primi giorni di giugno, alla presenza delle autorità regionali. Nello stesso periodo sarà fissata l’inaugurazione della vasca di laminazione del Molgora a Carnate, a sua volta realizzata nell’ultimo anno. Entrambi i cantieri "anti alluvione" furono varati nel febbraio-marzo del 2024. Due mesi e rotti prima dell’esondazione delle Trobbie che avrebbe sommerso d’acqua la Martesana, e provocato danni gravissimi nella zona di Villa Fornaci, fra Gessate e Bellinzago Lombardo.

La vasca gessatese è stata realizzata su 4 ettari di campagna a nord dell’abitato, a monte del canale Villoresi. Il nuovo impianto è di grandi dimensioni, con un invaso pari a 130 mila metri cubi circa. Funzionerà con "riempimento graduale a ritroso", incamerando acqua, in concomitanza con eventi estremi, sino a meno un metro dalla sommità degli argini esterni. Il cantiere era già aperto e una prima porzione di opera realizzata quando, in maggio, si verificò l’alluvione. E già in quella circostanza diede, insieme alla vasca di laminazione al Pignone di Inzago, un contributo significativo alla gestione dell’emergenza. L’opera è stata finanziata dalla Regione Lombardia per poco meno di 6 milioni di euro. Quasi 13 milioni è stato il costo dell’impianto di Carnate, più a nord. È previsto l’ampliamento dell’impianto di Inzago. Ed è allo studio, sebbene ancora al palo per indisponibilità di fondi, la realizzazione di una vasca proprio nel cuore della zona alluvionata, a Bellinzago Lombardo. Un progetto ancora allo stato embrionale, del costo ipotizzato di 28 milioni di euro.

Monica Autunno