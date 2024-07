Pronta la nuova piazza del Comune. Report sui cantieri estivi a termine

Maquillage quasi al termine per la piazza del municipio di Cassina de’ Pecchi, rifacimento dei marciapiedi in tutta la zona verso Ronco e il rifacimento della facciata della palestra delle scuole di via Sirio, primo step del promesso giro di opere di riqualificazione delle malmesse strutture scolastiche cittadine.

I primi mesi di Balconi bis sono all’insegna delle opere pubbliche, e volge al termine il primo giro di cantieri estivi, "tutti interventi - così l’amministrazione comunale in una nota - che erano stati predisposti alla fine del precedente mandato, e che vanno a intercettare i bisogni più volte segnalati dalla cittadinanza".

In questi giorni un report. Un primo lotto dei marciapiedi è stato completato nel quartiere cosiddetto dei fiori (oltre la linea metropolitana verso Ronco), ma nelle prossime settimane le imprese all’opera procederanno in altri quartieri cittadini, le opere ammontano a circa 170mila euro.

Si è conclusa anche la prima fase degli interventi estivi sulle scuole: teatro del cantiere la scuola di via Sirio, dove è stata completamente rifatta la facciata dalla palestra, ammalorata dagli anni e danneggiata nei mesi scorsi dal maltempo. Ma l’intervento maggiormente visibile è quello, centralissimo, di rinnovo e riqualificazione dell’intera area davanti al municipio, storico spazio critico e a rischio degrado fra il palazzo comunale e la stazione della metropolitana. Il progetto, finanziato a suo tempo con 500mila euro di un bando di rigenerazione urbana, era stato elaborato nei mesi scorsi, le opere proseguiranno sino a fine luglio.

Le imprese si sono concentrate sulla grande area parco, dove sono state collocate nuove panchine e arredi e sono stati compiuti interventi di riqualificazione del verde, "contestualmente - così ancora gli amministratori - sono stati effettuati dei monitoraggi sul sottosuolo, per verificare la portata delle tubature sotterranee e la stabilità del patrimonio arboreo della piazza".

Il cantiere sarà smantellato nel giro di una decina di giorni. "Portiamo a compimento - così Egidio Vimercati, l’assessore ai Lavori pubblici - quanto avevamo già avviato nel corso del precedente mandato. Si prosegue. Uno degli obiettivi è quello di migliorare, progressivamente, l’estetica e soprattutto la vivibilità dei quartieri cittadini".