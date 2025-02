Prosegue la protesta per chiedere il prolungamento del tram 24 fino a Noverasco; raccolte altre centinaia di firme anche ieri nonostante la pioggia battente. "Portano il tram fino all’Ieo quando l’allargamento della Ripamonti era propedeutica per il tram 24 fino a Noverasco. Il Governo finanzierebbe la metro 6 fino a Opera e loro la vogliono solo dentro a Milano. Non contenti vogliono eliminare la 99 e lanciano l’eliminazione dei parcheggi gratuiti dentro il capoluogo meneghino. Hanno un’idea di Città Metropolitana dentro i confini del Municipio 1. E noi non ci stiamo più".

Sono le parole di Pino Pozzoli (FdI). Per Raul Montanari segretario operese di FI: "Con questa petizione diamo un primo segnale al Comune di Milano e a Città Metropolitana guidate da Beppe Sala e, per quanto riguarda i trasporti, dall’assessore Arianna Censi (nella foto). Opera non è disposta a subire passivamente le decisioni di Milano irrispettoso nei confronti dei nostri concittadini".

Per il Pd operese quella del centodestra è solo propaganda elettorale. "Proprio dalle parole dell’assessore Censi arrivano buone notizie per i cittadini di Noverasco e di Opera: "Ha chiesto al consiglio comunale tutto di sostenere un terzo e definitivo tratto tramviario: l’ulteriore prolungamento del 24 sino a Noverasco di Opera.

Il prolungamento a Noverasco non solo è ipotizzato e ritenuto utile; è considerato necessario (!) per la realizzazione dello scambio modale".

Mas.Sag.