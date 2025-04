Prolungamento del metrò M5 fino a Monza: "Aumento dei costi, intervenga il Governo"

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso i livelli istituzionali per garantire il reperimento delle risorse necessarie al completamento del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Il 27 febbraio si è svolto a Palazzo Marino un vertice tra i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, con la partecipazione di Regione Lombardia. Da quell’incontro è emersa una posizione unitaria e trasversale per completare il tracciato, con l’impegno di presentare al ministero dei Trasporti una richiesta di finanziamento aggiornata entro giugno. "Il nostro territorio ha bisogno di certezze - commenta Alberto Galli, Pd, promotore del documento -. Il prolungamento della lilla non è solo una questione locale, ma un’infrastruttura di valore nazionale. Con l’aumento dei costi dei materiali, è indispensabile un intervento del Governo". Anche il consiglio regionale ha approvato due atti di indirizzo in questa direzione e lo stesso ha fatto il Parlamento. "Ora serve un’azione concreta. Durante la seduta, il sindaco Ghilardi ha confermato che gli extracosti riguardanti il progetto sono stati quantificati dal Comune di Milano in 589 milioni di euro, in gran parte dovuti all’aumento dei prezzi rispetto al 2018, alle modifiche e integrazioni progettuali che si sono rese necessarie e a interventi di mitigazione ambientale. "Questo incremento deve rafforzare l’impegno degli enti coinvolti e delle diverse forze politiche, è la prima metropolitana che collegherà due capoluoghi di provincia - spiegano i gruppi di maggioranza -. Solo un territorio unito può sostenere questo impegno".

La.La.