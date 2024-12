Progetto “Voce Plurale“. Podcast del Comune : "Occhio al linguaggio"

Il linguaggio può rappresentare uno strumento importante per veicolare il rispetto verso gli altri e abbattere le barriere culturali. E così, il Comune di San Donato ha collaborato alla creazione di alcuni podcast per promuovere l’uso di un linguaggio rispettoso, soprattutto nei confronti delle donne, dei disabili e del mondo Lgbtqia+. Il progetto si chiama "Voce Plurale" ed è stato promosso in accordo con Will Media e Chora Media. Si è tradotto nella realizzazione di 3 episodi, che uniscono uno stile semplice e informativo a un formato talk dinamico. Ogni puntata include un’analisi tematica condotta da un esperto e alcune riflessioni su casi concreti, per offrire esempi pratici e suggerimenti utili.

Il podcast sarà disponibile gratuitamente a partire dal 16 dicembre sul canale Spotify del Comune e di Chora Media. Nel frattempo, cercando "Voce Plurale" sulla piattaforma di streaming audio, è già possibile ascoltare il breve trailer introduttivo che spiega gli obiettivi della serie. "Con questo progetto - dichiara l’assessora alle Pari opportunità Francesca Micheli - il Comune di San Donato si pone l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riflettere su come parliamo e sulle implicazioni di questo atto quotidiano. Non si tratta solo di analisi teorica, ma di suggerire cambiamenti possibili, praticabili nella vita di tutti i giorni, per contribuire a costruire una società più giusta, rispettosa e capace di rappresentare tutti, dove ogni voce possa trovare il proprio spazio.

Il linguaggio è uno strumento potente, capace di riflettere e influenzare la società. Usare un linguaggio ampio significa adottare una comunicazione che tenga conto della complessità e della pluralità del reale, includendo tutte le identità e superando stereotipi e pregiudizi. I podcast sono uno strumento che non ha confini: possono arrivare a tutti: giovani, adulti e a chiunque abbia voglia di accogliere un punto di vista". La realizzazione dei podcast da parte del Comune è solo un esempio degli sforzi che anche gli enti locali stanno compiendo per sensibilizzare al rispetto e combattere le discriminazioni. A Segrate, ad esempio, è stata inaugurata una panchina arcobaleno, a sostegno dei diritti della comunità Lgbtqia+.