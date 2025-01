Progetto "Scuola Patellani". Il quartiere San Carlo svolta: apertura dei cantieri in vista

Il quartiere "San Carlo" sarà presto "rigenerato" grazie all’ambizioso progetto Pnrr denominato "Scuola Patellani", che porterà alla completa riqualificazione della media "Benzi-Manzoni" di via Patellani, al restyling delle palestre scolastiche sia della stessa "Benzi-Manzoni" sia della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo, alla risistemazione ambientale del Parco del cimitero e alla realizzazione di una pista ciclopedonale, in grado di collegare quest’area verde comunale ai due istituti scolastici pubblici. Tutti e 4 i piani di intervento previsti per l’appalto dei lavori sono stati appena assegnati e nei prossimi mesi ci sarà l’apertura dei cantieri programmati, che renderanno il "San Carlo", nel quadrante urbano di nord-est di Bresso, più sostenibile, più vivibile e, di certo, più a misura di bambini e di famiglie, potendo "mettere a terra" lo stanziamento statale di ben 5 milioni di euro.

Gli spazi all’aperto rappresenteranno, per l’aggregazione, un aspetto fondamentale del progetto, a cominciare dal Parco del cimitero, che sarà reso più accogliente; per esempio, l’attuale campetto da calcio sarà rigenerato con l’erba sintetica: "Riqualificheremo i viali e l’illuminazione del parco, mentre saranno ridefinite e migliorate le aree giochi per i bambini - spiega il sindaco Simone Cairo -. Il tutto per combattere il degrado e i danneggiamenti vandalici. Voglio dire che, se al parco pubblico di via Milano c’è il playground per il basket, al Parco del cimitero ci sarà un campo in sintetico per giocare a calcetto: infine, un percorso ciclabile unirà le aree verdi e le scuole del quartiere". Invece, per quanto riguarda i due edifici scolastici, il progetto "Scuola Patellani" prevede l’efficientamento energetico della media di via Patellani, grazie a un’intensa ristrutturazione dei vari settori didattici; a lavori conclusi, gli studenti potranno contare su palestre multi-sport alla "Benzi-Manzoni" e alla "Enrico Romani". Giuseppe Nava