Progetto “Cologno sicura” Polizia locale, turno di notte fino alle 2 nei fine settimana

Sarà un settembre di controlli speciali da parte della polizia locale. Il progetto si chiama "Cologno Sicura" e prevede pattugliamenti straordinari in orario serale e notturno nei punti più critici del territorio. Un’estensione dell’orario normale del comando colognese, reso possibile grazie alle risorse ottenute da Regione Lombardia. Il programma è iniziato lo scorso venerdì e sarà ora ripetuto in queste settimane: nei weekend, per tutto il mese, i servizi degli agenti si snoderanno fino alle 2 del mattino e anche oltre. "Il progetto è finalizzato alla sicurezza stradale e del territorio nel suo complesso, grazie alla collaborazione con la Regione - ha spiegato l’assessore alla polizia locale Alessandro Del Corno -. Sono ben consapevole che le problematiche legate alla sicurezza e alla convivenza civile sono molteplici, a partire dalla criticità notturna dei parchi".

Un problema che investe tutta la città: si va dal parco Olof Palme a quello dietro Villa Casati, diventato ormai raduno di baby gang. Bivacco, schiamazzi, vandalismi tra giardini e aree pubbliche: neanche l’installazione delle telecamere effettuata dalle passate amministrazioni, ha migliorato la situazione sempre più calda che fa il tandem con un disagio giovanile ormai evidente tra consumo di alcol e stupefacenti. Tra i focus del presidio notturno ci sarà proprio il controllo per fermare e scoraggiare le guide in stato di ebrezza o alterate dalle droghe, con un deterrente quindi agli incidenti del sabato sera. "Per il prossimo anno, l’obiettivo è estendere il progetto anche con risorse interne per tutto il periodo estivo" - ha annunciato Del Corno -.La.La.