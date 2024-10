Progetti di ingegneria per anziani e disabili

Competenze di ingegneria a disposizione di anziani e giovani con disabilità cognitive. Sono stati presentati i due primi prototipi del percorso di trasferimento tecnologico Capstone per il sociale di Politecnico di Milano e Fondazione Triulza. Tra le best practices c’è Invenzio della cooperativa sociale Residenze del Sole: un totem digitale interattivo per la stimolazione cognitiva e il benessere degli anziani affetti da lieve e media demenza che si ispira ed è integrato nella natura del giardino della Rsa. "Da sempre siamo attenti alla qualità della vita degli ospiti: è fondamentale lavorare in stretto contatto con la ricerca scientifica e l’innovazione digitale perché portatrici di metodi e strumenti pionieristici in grado di supportare e interagire con gli anziani, rallentando il decadimento fisico e cognitivo", spiega la direttrice del Sole Gianfranca Duca. Grazie all’uso del riconoscimento facciale, dell’intelligenza artificiale e degli incontri con gli anziani, di operatori della Rsa e un’agronoma, sono stati creati giochi e attività personalizzate che stimolano la memoria, aumentano la fruizione e l’interazione sensoriale con il giardino e incrementano il coinvolgimento dei familiari. "L’incontro tra anziani e studenti di Ingegneria ha permesso uno scambio significativo di competenze, valori e memoria orale - sottolinea Augusta Segneri, tutor di progetto per la cooperativa -. La contaminazione tra competenze scientifiche e relazionali ha avuto una ricaduta personale sia come arricchimento umano che competenze sociali". Tra i prototipi anche "La casa di Roby" della cooperativa sociale Eureka di San Donato: un’applicazione per promuovere l’autonomia abitativa di giovani con disabilità cognitive.

Laura Lana