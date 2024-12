Progetti contro lo spreco alimentare: Serena Rossi canta per Spesa Sospesa e Spazio indifesa

Milano, 13 dicembre 2024 – “Chissà domani”, Serena Rossi canta Futura di Lucio Dalla allo spazio milanese on House per presentare la serata organizzata da Fondazione Lab00 e Terre des Hommes Italia in collaborazione con il Comune di Milano e La Food Policy, per sostenere i progetti solidali SpesaSospesa.org e Hub alimentare Spazio indifesa.

Lo spettacolo

Una sorprendente voce quella di Serena Rossi, attrice, madrina del festival di Venezia del 2021 che ha intrattenuto il pubblico con la simpatia verace napoletana esibendosi con canzoni della tradizione italiana e pop internazionale. Presente la vicesindaco Anna Scavuzzo, esperta di contrasto allo spreco alimentare essendo assessore all’istruzione con delega alla Food Policy.

“È molto importante l’impegno che il Comune di Milano condivide con diverse realtà del terzo settore promuovendo politiche alimentari sostenibili nella città di Milano, azioni fondamentali per rispondere ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, e che ha permesso di consolidare e allargare la rete degli Hub di Aiuto Alimentare. Sostenere la promozione dell'accesso per tutti a cibo sano e sostenibile - ha sottolineato Scavuzzo - richiede iniziative di sensibilizzazione come questa per far conoscere anche a investitori e benefattori l’importanza di contribuire anche economicamente, così da permetterci di proseguire nelle attività di contrasto alla povertà, di riduzione dello spreco alimentare, redistribuzione di cibo sano e quindi supporto alle persone più fragili”.

L’iniziativa

A sostegno della raccolta fondi si è svolta un asta silente, con il contributo di G. Inglese, Nexi Italy, Bocciamatta Prosecco, Save The Duck, Flexform, Antica Barbieria Colla, tra i premi una cena per due nel ristorante Idylio dello Chef stellato Apreda, due biglietti con backstage per ‘SereNata a Napoli”, lo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi e una Jeep Willys d’epoca, del 1955.

La serata è stata allietata dal comico Francesco Arienzo e dallo Show cooking dello chef stellato Francesco Apreda del ristorante Idylio parte del The Pantehon Iconic Hotel, ideatore della cucina italiana ‘speziata’, una fusione tra gusti italiani e spezie indiane.

Tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti solidali SpesaSospesa.org e Hub alimentare “Spazio indifesa” di Fondazione Lab00 e Terre des Hommes Italia che collaborano dal 2020 per fornire sostegno a famiglie in difficoltà, con particolare attenzione verso donne e minori.

Le cifre di un impegno

Nel 2023 hanno supportato oltre 5.000 famiglie in Italia di cui più di 1.000 solo a Milano nell’Hub Alimentare del Gallaratese Spazio indifesa. Fondazione Lab00 ETS (Lab00), nato nel 2020, SpesaSospesa.org è il progetto pilota attivo dal 2020 in collaborazione con la piattaforma Regusto, un’iniziativa di solidarietà circolare nata per sostenere persone in difficoltà attraverso il recupero e la distribuzione di beni di prima necessità, contribuendo alla lotta allo spreco e all’impatto ambientale.

Il secondo progetto, TempoSospeso.org, gestisce una campagna di raccolta fondi che finanzia l’erogazione di servizi sanitari e assistenziali a cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea sul territorio nazionale.

La Fondazione Terre des Hommes Italia ETS dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des Hommes è presente in 21 paesi con 145 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes International Federation