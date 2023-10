Prodotti sicuri e solidali con Inquadrami a Novate Milanese

Tre giorni a Vittuone per parlare del packaging intelligente che rispetta l’ambiente. Tra gli ospiti anche l’associazione novatese Mondodisabile.it che presenta un nuovo servizio per i presìdi dedicati alle persone disabili. Al centro dell’evento, che si svolgerà anche oggi e domani la App “Inquadrami” e la sua piattaforma, messa a punto da Primigena Group e dal partner R.P.G. Questa permette funzionalità di comunicazione e tracciabilità utile per tutti i settori merceologici, ad esempio questo sistema può contribuire a differenziare i rifiuti e migliorare il riciclaggio. Tutto questo grazie a una tecnologia in cui l’azienda produttrice di qualsiasi prodotto può indicare informazioni al consumatore. Questi prodotti possono anche diventare unici e impossibili da contraffare. Lo stesso vale per i presìdi come carrozzine, deambulatori, stampelle. L’associazione mondodisabile.it da anni svolge anche la raccolta di tappi di plastica usati, di bottigliette d’acqua, di detersivi, dentifrici e altro ancora. Questi periodicamente vengono raccolti e portati ad aziende che ritirano i tappi per riciclarli e in cambio vengono donati ausili a persone diversamente abili. Ogni anno, in base alla quantità di tappi raccolti, vengono acquistati materiali. "L’azienda Primigena ha donato alla nostra associazione cento espositori di raccolta tappi, in modo da facilitarne la raccolta. La collaborazione consiste nell’utilizzare il servizio Inquadrami per identificare le carrozzine: il servizio permetterà di avere i dati aggiornati relativi alle manutenzione e, in caso di furto, la sua tracciabilità. Oppure permette di vedere a chi rivolgersi, avere un nominativo e telefono se la persona sulla carrozzina o con il deambulatore stesse male", concludono dall’associazione.