Prodotti scaduti e alcol venduto a minorenni

Sequestro di 200 prodotti alimentari scaduti e sanzioni per alcolici venduti a minori. È l’esito più importante dell’attività di controllo svolta dalla Polizia locale. Coordinati dalla comandante Samanta Zacconi, gli agenti hanno condotto un intervento su più fronti. L’operazione ha preso il via con controlli mirati sul rispetto del codice della strada, concentrandosi sulle principali vie di transito cittadine. Durante queste verifiche, è stata individuata una grave infrazione che ha portato al ritiro immediato di una patente. L’attenzione degli agenti si è poi concentrata all’interno di un pubblico esercizio della città. Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato e sanzionato la vendita di alcolici a minorenni e scoperto oltre 200 prodotti alimentari scaduti, pronti per essere venduti al pubblico. I prodotti, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sequestrati. Oltre al danno per la salute pubblica, sono state accertate violazioni alle normative sul commercio, con sanzioni complessive superiori ai 20 mila euro. La comandante Samanta Zacconi si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto: "L’operazione di ieri sera rappresenta un chiaro esempio di come un’attenta pianificazione e una sinergia tra gli agenti possano portare a risultati concreti e tangibili. Il nostro obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini, sia sulla strada che nei luoghi pubblici, e garantire che le regole siano rispettate da tutti, anche da chi opera nel commercio". Massimiliano Saggese