Problemi e attese a Novate Milanese in via XXV Aprile

Chiusura temporanea di via XXV Aprile e conseguente disagio sul traffico. I lavori, iniziati lunedì 11, dovrebbero terminare domani o appena possibile. Il cantiere è aperto nel tratto compreso tra via Carducci e via Ariosto, in cui è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli. In via Carducci, nel tratto compreso fra via Virgilio e via XXV Aprile è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso ai residenti. Anche in via Tasso è stato deciso lo stesso divieto, a eccezione di chi in quella via vive. All’intersezione via Leopardi e via XXV Aprile è istituito l’obbligo di svoltare a sinistra. In tutte le vie interessate ai lavori, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, mentre per quelli dei residenti e delle aziende che prestano servizi pubblici essenziali, il transito sarà consentito compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori e le condizioni di sicurezza del cantiere. Verrà comunque garantito il transito nelle ore serali. La chiusura delle vie è necessaria per l’esecuzione di lavori di sostituzione e posa dei tubi del gas. I lavori sono eseguiti dalla azienda Unareti per proseguire i lavori realizzate anche nelle zone limitrofe negli ultimi mesi.

Davide Falco