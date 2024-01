Pro Sesto, basta un pari . Con la Pro Vercelli è 0-0

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Uno scialbo 0 a 0 contraddistingue il match serale della domenica nel girone A della C tra Pro Sesto e Pro Vercelli. Per i padroni di casa esordio in panchina del nuovo allenatore Massimo Paci, ex di turno tra l’altro che trova così il modo di imbrigliare almeno le bianche casacche con un 3-5-2 opposto al tridente veloce e tecnico avversario, con il campo pesante che penalizza il gioco e lo spettacolo, favorendo invece tanti errori, rimpalli e contrasti che spesso costellano l’andamento della partita. Nei primi quarantacinque minuti bel duello sulla fascia tra Frey, figlio d’arte di Sebestien, ex portiere dell’Inter, prelevato dal Gubbio e Maurizii. Al 10’ Sarzi Puttini ci mette una pezza dopo il traversone di questo e il tiro di Bruschi, mentre gli ospiti si affidano alla velocità di Maggio. Al 27’ Sassi fa buona guardia sull’incornata di Santarpia su centro di Maurizii mentre nel finale Mustacchio colpisce anche lui di testa ma manda alto.

Nella ripresa la Pro Sesto si adegua ad un accorto 5-3-2, specie quando dopo le sostituzioni di mister Dossena, la Pro Vercelli passa ad un 4-2-3-1 con Iotti a fare l’esterno basso a destra. Al 12’ sono i biancocelesti, in completo nero però per l’occasione per dovere di ospitalità, a sfiorare il gol con Bruschi per Sereni che però si divora il vantaggio mandando alto. Rispondono le bianche casacche al 22’ con Panitteri che prova a sorprendere Del Frate sul suo palo ma senza fortuna. Nel finale di partita la Pro Vercelli porta scompiglio con una mischia in area, ma un’altra opportunità capita alla Pro Sesto con Bruschi che impegna Sassi con un tiro a giro che il portiere è costretto a deviare con un colpo di reni in calcio d’angolo. Alla fine il risultato è quello più giusto ed è almeno un punto per la Pro Sesto per ripartire nella lotta per la salvezza.