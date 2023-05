Primo torneo di burraco in memoria di Stefano Falco: una giornata di solidarietà

NOVATE

Primo torneo di burraco in memoria di Stefano Falco. Si svolgerà domenica al Garden Tennis club di Novate, un torneo di beneficenza per ricordare il papà di Davide, scomparso il 13 novembre a 75 anni. L’associazione novatese mondodisabile.it organizza da diverso tempo tornei di beneficenza e Stefano, come volontario dell’associazione, è sempre stato pronto a dare una mano in prima linea nell’organizzazione degli eventi. L’occasione sarà anche quella di consegnare all’Auser di Novate una donazione per concretizzare un particolare servizio di trasporto della durata di diversi mesi. Inoltre il Centro diurno disabili all’interno del parco Ghezzi, riceverà in omaggio, sempre da mondodisabile.it, il corso dell’anno di Pet Therapy. Chi volesse passare un pomeriggio di festa, caratterizzato da una grande torta e un apericena, può contattare il numero 335.5756150.