Primo colpo di pedale per i lavori della ciclabile di San Carlo

Il progetto della nuova pista ciclabile nel quartiere San Carlo diventa realtà: sarà lunga oltre un chilometro, da via don Minzoni a via Strada, e collegherà i parchi pubblici alle due scuole comunali di questa zona residenziale di Bresso. Da pochi giorni sono iniziati i lavori nel primo tratto di via don Minzoni, all’angolo con via Grandi, con la completa riqualificazione di un vecchio percorso ciclabile ormai rovinato e scolorito; da via don Minzoni, a pochi passi da uno degli accessi al Parco Nord Milano, la ciclabile entrerà nel "Giardino Montessori", arrivando fino in via San Francesco, passando a lato della cancellata della elementare "Enrico Romani" e vicino all’ingresso del Parco del Cimitero. A seguire, i ciclisti svolteranno a sinistra per percorrere un tratto di via don Sturzo fino all’incrocio con via Didoni: da qui, il tracciato prevede un rettilineo tra la stessa via Didoni e via Santa Marta, arrivando in via Strada, vicino alla scuola media "Benzi-Manzoni" di via Patellani. Il percorso ciclabile è uno dei progetti previsti nel piano di rigenerazione urbana Pnrr chiamato "Scuola Patellani": i cantieri sono già stati aperti al Parco del cimitero, per la riqualificazione ambientale, e alla media "Benzi-Manzoni" per il suo restyling.

Giuseppe Nava