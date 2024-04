Primarie, iscritti in aumento

La crisi delle nascite per ora non abita da queste parti, a dirlo i numeri delle iscrizioni alla scuola primaria. Da una prima registrazione dei dati, tutto lascia intendere che il numero degli alunni iscritti all’istituto scolastico comprensivo Quintino Di Vona sarà superiore a quello dell’anno scolastico in corso. "Per il prossimo anno – dice la dirigente scolastica Aurora Maria Roncaglia – si prevede un aumento di iscrizioni alla primaria che porterà ad avere una classe prima in più. Chiaramente siamo soggetti a un forte flusso migratorio, durante l’anno non mancano poi gli arrivi di alunni dall’estero che vanno ad aggiungersi a quelli già iscritti. Un numero di presenze che si aggira intorno al 35% del totale degli alunni". "Questa è una scuola che acquista sempre più credibilità grazie al lavoro di tutti. A dimostrarlo i risultati dei test invalsi, considerati tra i più alti del Nord Italia. Esiti che mi rendono molto orgogliosa di questi ragazzi". Buone notizie, poi, sulla possibilità di permanenza della dirigente scolastica, dopo 4 avvicendamenti registrati negli ultimi 5 anni scolastici. "In Sicilia, da dove provengo, come è noto – conclude la professoressa Roncaglia – c’è un ridimensionamento scolastico. Difficile quindi ipotizzare un ritorno nella mia regione. Ci sono i presupposti perché possa restare a Cassano". Ste.Da.