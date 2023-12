Prima della Scala 2023, Don Carlo di Verdi: orari, in tv e dove seguire la diretta

Milano, 6 dicembre 2023 – Ci siamo, domani, 7 dicembre – Sant’Ambrogio -, è il grande giorno di Milano con la Prima della Scala. In scena il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, diretto da Riccardo Chailly e allestito da Lluís Pasqual. L’opera potrà essere vista in 35 luoghi della città grazie alla ‘Prima Diffusa’ e in diretta tv o radio. Ecco tutte le informazioni.

Il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi dura quattro ore e andrà in scena al Teatro alla Scala dalle 17.45 alle 22.20 circa.

Per chi non sarà a teatro, sarà possibile assistere gratuitamente alla serata inaugurale della stagione della Scala grazie al progetto “Prima diffusa”, organizzato dal Comune in collaborazione con Edison (e con Rai che fornisce il segnale televisivo). Un’iniziativa che prevede la visione dell’opera in 35 luoghi di Milano.

Ma non finisce qui, il ‘Don Carlo’ sarà visibile in diretta tv, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay dalle 17.45 e fino alle 22.20.

L’evento è sottotitolato su Rai 1, come tradizione, e avrà l’audiodescrizione in diretta per le persone cieche e ipovedenti attiva

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, fino a 15 giorni dalla prima messa in onda tv.

Per la prima volta Rai Cultura riprende in 4K una prima della Scala per trasmetterla come ormai di consueto in diretta su Rai1. Avrà quindi una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi a cui siamo abituati. Dieci telecamere in alta definizione, quarantacinque microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, quindici radiomicrofoni dedicati ai solisti. Un gruppo di lavoro di cinquanta persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. Una preparazione che vede lo staff di regia seguire fin dalle prime prove la messa in scena dello spettacolo, e un numero crescente di addetti lavorare nelle due settimane precedenti il debutto.

Oltre a trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio e video curata dal Centro di Produzione TV di Milano, come di consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti.

L’evento si può seguire in diretta anche su Radio3, con il commento in diretta di Gaia Varon e Oreste Bossini, e su Rai 4K (TivùSat, 210).

Sono numerosi i broadcaster di tutti i continenti che trasmetteranno l’evento in diretta da Milano grazie agli accordi sottoscritti con Rai Com: da ARTE per Austria, Belgio, Francia, Germania, Liechtenstein e Lussemburgo alla Svizzera RSI, dalla portoghese RTP alla ceca Česká Televize. Dall’Europa al Giappone, dove la NHK manderà in onda Don Carlo (in differita) in formato 4K HDR.

La Prima della Scala sarà fruibile in tutto il mondo sulla piattaforma Medici Tv e sarà proiettata in diretta anche nelle sale cinematografiche di Spagna, Svizzera, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e in un network di quindici sale italiane.