Prima della Scala 2023, Don Carlo di Verdi: gli orari e i luoghi di Milano dove vedere la diretta

Milano, 6 dicembre 2023 – Tutto pronto per la Prima della Scala, a Milano: in scena il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi e diretto da Riccardo Chailly. L’opera inaugura la Stagione di Opera e Balletto 2023/2024 del Teatro. Si tratta di un evento, il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, che coinvolge tutta la città e interessa il mondo intero. La Prima arriva in ogni angolo di Milano grazie alla ‘Prima Diffusa’, ovvero proiezioni in diretta dell'opera in moltissimi luoghi, da teatri a musei, fino ad arrivare a un carcere.

Ecco gli orari e tutti i luoghi Municipio per Municipio.

In tutti gli spazi culturali e sociali avrà luogo la proiezione in diretta di ‘Don Carlo’. In alcune sedi le proiezioni saranno precedute dalla Guida all’ascolto dell’Opera a cura dell’Accademia Teatro alla Scala: attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, musicologi e narratori specializzati offriranno al pubblico di Prima Diffusa guide all’ascolto nei principali quartieri di Milano per introdurre ed aiutare a comprendere l’opera di Verdi.

Ore 16:30 dalla Guida all’ascolto a cura dell'Accademia Teatro alla Scala (nelle sedi indicate).

Ore 18:00 diretta Prima ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, salvo diversamente indicato.

Ottagono, Galleria Vittorio Emanuele II. A cura di Fondazione Teatro alla Scala.

Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2. ipomeriggi.it. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previo ritiro dei biglietti presso la biglietteria del Teatro, a partire dal 2 dicembre con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 18:30. Il 7 dicembre la biglietteria resterà chiusa ma è assicurato il servizio di distribuzione per eventuali rimanenze a partire dalle 17.

Casa Circondariale San Vittore, piazza Gaetano Filangieri, 2. Ingresso su invito

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano - Sala Verdi, via Conservatorio, 12. consmi.it Guida all'ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio, 5. fondazionefeltrinelli.it

Heracles Gymnasium, via Padova, 21. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. heracles-symposium.it

Auditorium Stefano Cerri, via Carlo Valvassori Peroni, 56. Guida all'ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala. comune.milano.it/municipio-3

Sala Gregorianum, via Lodovico Settala, 27. gregorianum.com

Spazio alle Docce, via Monte Piana, 15. WOW Spazio Fumetto, Viale Campania, 12. museowow.it

Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci”, viale Ortles, 69.

via Dini, via Ulisse Dini, 7. pacta.org Magazzino Musica – MaMu, via Francesco Soave, 3. magazzinomusica.it

Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, via Camporgnago, 40. Ingresso su invito

Auditorium di Milano, largo Mahler

Teatro Edi/Barrio's, piazza Donne Partigiane. barrios.it

Collegio di Milano, via San Vigilio, 10. Guida all'ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala

ARMANI / Silos, via Bergognone, 40. armanisilos.com

Centro PIME, via Monte Rosa, 81. Guida all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala

Centro PIME, via Monte Rosa, 81. Guida all'ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala

PuntoZero Teatro c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria, via dei Calchi Taeggi, 20. Il teatro è al secondo piano senza ascensore: chi avesse difficoltà motorie può chiamare il 3408036703 per accedere alla sala con il montascale puntozeroteatro.org

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia, 89. spazioteatro89.org

via Fratelli Zoia, 89. spazioteatro89.org Mare Culturale Urbano, via Giuseppe Gabetti, 15. maremilano.org

Villa Scheibler, viale privato Felice Scheibler

via Giovanni Duprè, 19 MM Centrale dell'Acqua, piazza Diocleziano, 5

Cineteca Milano MIC - Ex Manifatture Tabacchi, viale Fulvio Testi, 121. cinetecamilano.it

Spirit De Milan, via Bovisasca, 57/59

via Bovisasca, 57/59 Medicinema - Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore 3, Blocco Nord A, Piano -1. Ingresso libero previa prenotazione sul sito medicinema-italia.org alla pagina "Programmazione".

Teatro della Cooperativa, ia Privata Hermada, 8