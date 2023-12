Prima della Scala a San Vittore, visione sospesa dopo due ore: emergenza sanitaria

Poco prima della fine del secondo atto, intorno alle 20, nel carcere di San Vittore è stata sospesa la visione della Prima della Scala. La decisione è arrivata a causa di un’"emergenza sanitaria" legata alle condizioni di un detenuto al quinto raggio. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale.

Il direttore Giacinto Siciliano ha deciso di sospendere lo spettacolo. "Non me la sento di andare avanti - ha detto Siciliano al pubblico cominciando la sospensione della trasmissione - purtroppo il carcere è anche questo, un luogo di sofferenza".

Poi gli spettatori sono stati accompagnati verso l'uscita. In tanti si sono fermati a stringere la mano al direttore, oggi insignito dell'Ambrogino d'oro.

"Episodi come questi, dai contorni ancora da chiarire - ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli uscendo da San Vittore - ci fanno capire, ancora una volta, che servono più risorse per le carceri, per migliorare le condizioni dei detenuti e di chi ci lavora".

L'allarme è scattato attorno alle 20, mentre gli ospiti e circa 60 detenuti stavano assistendo alla prima della scala. Gli agenti della polizia penitenziaria e gli operatori Areu presenti hanno prestato i primi soccorsi. Poi l'uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe messo in atto gesti autolesionistici nel quinto raggio, è stato trasportato in ospedale con una ambulanza.