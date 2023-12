Prima della Scala, Liliana Segre nel Palco Reale insieme al sindaco Sala e Ignazio La Russa

Milano – Per la prima volta nel palco reale del Teatro alla Scala ci sarà anche la senatrice a vita Liliana Segre. È questa la soluzione che è stata trovata in queste ore per la Prima del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, dopo che il sindaco di Milano, Beppe Sala, che è anche presidente del Piermarini, ha manifestato il desiderio di stare seduto accanto alla senatrice Segre proprio nel giorno della Prima per dare ''un messaggio politico chiaro''.

Come prevede il cerimoniale, saranno presenti in prima fila il presidente del Senato, Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con le rispettive consorti.

È la prima volta per la senatrice a vita Liliana Segre, che della Scala è una affezionata frequentatrice ma a Sant'Ambrogio non era mai stata ospite del palco centrale.

Si chiude così con questa conferma una giornata in cui sono rimbalzate ipotesi diverse e polemiche sulla presenza della senatrice con l'ipotesi che lei, il sindaco e La Russa potessero sedere tutti in platea.