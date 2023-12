Prima della Scala, il sindaco Sala diserta il Palco Reale: sarà in platea con Liliana Segre

Milano – Il sindaco Giuseppe Sala non sarà nel Palco Reale in occasione della Prima della Scala domani giovedì 7 dicembre. La decisione senza precedenti del primo cittadino, che è anche presidente del Teatro, nasce dalla volontà di stare accanto a Liliana Segre in platea e lontano dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la cui presenza nella tribuna riservata alle autorità ha acceso le polemiche.

“Fascisti non graditi”

Sulla presenza di La Russa si erano già espressi in mattinata infatti anche l’Anpi e la Slc Cgil: “I fascisti non sono graditi”, hanno detto in un comunicato nel quale annunciavano che non saranno presenti ai saluti istituzionali “rivolti a chi non ha mai condannato il fascismo, le sue guerre coloniali, l’alleanza e la sudditanza al nazismo che ha generato leggi razziali e tanto lutto e miseria al popolo italiano”.

Il Palco Reale alla Prima della Scala del 2022

L’invito di La Russa

Cadrà così probabilmente nel vuoto l’invito che lo stesso presidente del Senato aveva rivolto a Segre: “Spetta naturalmente al sindaco di Milano – aveva detto La Russa – ma io sarei felice se la senatrice a vita Liliana Segre, qualora il Presidente della Repubblica non potrà essere presente, sia sul palco d'onore della Scala. Questo anche per ribadire la nostra solidarietà e speranza di pace sulle vicende mediorientali. La decisione spetta alla senatrice Segre e al sindaco di Milano l'invito formale. Io ne sarei felice ed orgoglioso”.

L’assenza di Mattarella

La polemica sulla composizione del Palco Reale è nata quest’anno anche dall'assenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla Prima dell’anno scorso infatti La Russa era nel Palco Reale accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (accompagnata dall’ex compagno Andrea Giambruno) e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Insieme a loro, in prima fila, nella tribuna anche il sindaco Giuseppe Sala.

Palco governativo

Il capo dello Stato non potrà essere a Milano a causa di altri impegni istituzionali e il palco centrale rimarrebbe così occupato in pratica da soli membri del governo di centrodestra. Ci saranno infatti il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Insieme a loro ci sarà il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il neoprefetto di Milano Claudio Sgaraglia.