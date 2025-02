Prima edizione del concorso letterario Città di Novate. In Villa Venino saranno svelati e premiati i vincitori

Oggi alle 16 in Villa Venino premiazione della prima edizione del Concorso letterario Città di Novate. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Amici della biblioteca Villa Venino“ e ha visto la partecipazione di trentasei manoscritti, arrivati da tutta Italia. Tra questi sono stati scelti sei finalisti e alla fine tre vincitori. A scegliere i testi finalisti una giuria composta da Roberto Valsecchi, Silvana Sgura, Ada Uboldi, Iliana Bellussi, Marzia Vergani, Davide Falco, Riccardo Borgazzi e Claudia Nicolai. "Nella scorsa primavera abbiamo pensato di organizzare un evento con la volontà di creare per Novate un premio d’arte, di cultura, qualcosa di importante. E così è stato", spiega la presidente dell’associazione, Elide Bonfanti. "In questa prima edizione abbiamo pensato di fare partecipare romanzi inediti a tema libero, in lingua italiana", conclude Carlo D’Adda.