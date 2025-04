Presto in servizio. Witcher, giovane “cane poliziotto“

Si allena sette ore per tre giorni a settimana e, a giugno, potrà ufficialmente entrare in servizio. Witcher, pastore tedesco di 17 mesi, giovedì è ufficialmente entrato in comando. "È un agente a tutti gli effetti – spiega Ivan Marchesi, che lavorerà in coppia con Witch –. Da alcune settimane ci stiamo preparando insieme al centro cinofilo di Milano. Oltre alla parte teorica, c’è quella dell’esercitazione pratica, che prevede ogni situazione tipo che possiamo trovare in pattugliamento". Ispezioni nelle case pubbliche, presìdi nei luoghi sensibili e alle fermate degli autobus, perlustrazioni nei parchi: tra poche settimane, dopo l’esame, potrà così essere istituita l’unità cinofila della polizia locale, la prima a Cinisello e in tutto il Nord Milano. "Un passo importante per rendere la nostra città ancora più sicura, contrastando lo spaccio e tutelando tutti noi – commenta il sindaco Giacomo Ghilardi –. L’avvio dell’unità cinofila rappresenta un investimento significativo nella sicurezza urbana e testimonia l’impegno costante del comando nel garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini".

Witcher sarà specificamente impiegato per le operazioni di ricerca di sostanze stupefacenti, un compito cruciale per contrastare lo spaccio. Tuttavia, l’introduzione di un’unità cinofila apre un ventaglio di ulteriori e importanti finalità operative, potenziando significativamente in diverse aree cruciali le attività dei ghisa e il benessere dei cinisellesi. "Witch è stato selezionato su altri 15 splendidi esemplari per iniziare questo intenso programma di addestramento di sei mesi – sottolinea il comandante Fabio Crippa –. Abbiamo già allestito l’auto dell’unità cinofila e la ‘casa’ di Witcher in comando, quando non sarà fuori in servizio. È un cane giovane, con una gran voglia di fare e di lavorare". Laura Lana