Coca Cola, presidio dei sindacati nella sede di Sesto San Giovanni: “Carichi di lavoro eccessivi”

Sesto San Giovanni (Milano), 23 settembre 2024 – “Dopo una trattativa avviata nel mese di novembre dello scorso anno, i confronti avuti e il percorso intrapreso non hanno portato al raggiungimento dell'obiettivo alla base della mobilitazione. Il Coordinamento nazionale della rete commerciale e le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila hanno valutato insufficienti le proposte aziendali”. È quanto sostengono unitariament e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, relativamente alla situazione di Coca Cola.

I sindacati hanno proclamato un'agitazione in programma domani, martedì 24 settembre alle 11.30, con un presidio davanti al quartier generale dell'azienda, in piazza Indro Montanelli 30, a Sesto San Giovanni.

“Le soluzioni individuate non accontentano le lavoratrici e i lavoratori in quanto non si vedono sostanziali riduzioni dei carichi di lavoro nel breve e nel medio-lungo termine. Il tema degli eccessivi carichi di lavoro è oggetto di discussioni con l'azienda da anni e gli impegni più volte enunciati nei confronti dei sindacati sono rimasti lettera morta, anzi, gli obiettivi di vendita e le attività affidate ai promoters sono continuamente aumentate costringendo spesso le lavoratrici e i lavoratori a dover lavorare oltre il normale orario di lavoro. La misura è ormai colma. Le segreterie nazionali unitamente al Coordinamento della rete commerciale ritengono necessario che l'azienda inverta immediatamente la tendenza restituendo alle lavoratrici e ai lavoratori ritmi e carichi di lavoro che consentano il necessario bilanciamento tra lavoro e vita privata”, hanno aggiunto i sindacati.