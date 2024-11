Fuga finita, presi i due fratelli di 16 e 17 anni evasi dal Beccaria

Milano, 29 novembre 2024 – La fuga è finita: sono stati presi dagli agenti della Polizia penitenziaria due fratelli di 16 e 17 anni evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano lo scorso settembre.

Uno dei due è stato trovato e riarrestato nei pressi dell'hub di Lampugnano, alla periferia del capoluogo lombardo, da dove partono i bus diretti all'Estero.

I due giovanissimi detenuti, A. F. e W. F., nati a Como da genitori marocchini, avrebbero fomentato la rivolta scoppiata nei giorni precedenti alla loro evasione con incendi nelle celle e gravi danneggiamenti. Uno aveva già provato a scappare nel giugno precedente.

Il minore dei due era già riuscito a fuggire nello scorso giugno. Era stato rintracciato alla stazione di Garbagnate Milanese, su un treno diretto a Cadorna. Il sedicenne entrato all’istituto minorile per scontare una condanna definitiva a un anno e 5 mesi per rapina in una sala slot di Mozzate (Como).